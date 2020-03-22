Yemen'in kuzeyindeki çatışmalar nedeniyle 10 binden fazla aile göç etti

ADEN (AA) – Yemen'in kuzeyinde Husiler ile ordu birlikleri arasında çatışmaların yaşandığı bölgelerden 10 binden fazla ailenin göç ettiği belirtildi.

Sığınmacı Kampları Yönetim Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, başkent Sana'nın doğusundaki Nihm ilçesi ile kuzeydeki Cevf vilayetindeki çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle 19 Ocak-12 Mart tarihlerinde bu bölgelerden göç eden ailelerin sayısının 10 bin 230 olduğu ifade edildi.

Söz konusu ailelerin Marib kentine sığındığı ve zor şartlar altında yaşadıkları aktarılan açıklamada, bu sığınmacı ailelerin ihtiyaçlarının başında çadır, gıda maddesi ve suyun geldiği kaydedildi.

Açıklamada, sığınmacıların sayısının bu kadar fazla olmasının, kent sakinleri üzerinde de baskı oluşturduğu ve halkın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi hastalıkların yayılmasından endişe ettiği belirtildi.

Nihm ile Cevf'te son aylarda hükümet güçleriyle Husi milisler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husi milislerin ele geçirdiği bölgelerde yaşayan aileler Marib kentine göç etmek zorunda kalıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.