Yemen'in Taiz kentinde Husilerin döşediği mayınlar 6 yılda 942 sivilin ölümüne yol açtı

İSTANBUL (AA) – Yemen'deki sivil toplum kuruluşu Mayın Gözlemevi, Taiz kentinde İran destekli Husiler tarafından yerleştirilen mayınların 2015'ten bu yana 942 sivilin ölümüne neden olduğunu açıkladı.

Mayın Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin yıllardır Taiz'in birçok ilçesine binlerce anti personel ve kara mayını ile çeşitli boyutlarda patlayıcı yerleştirdiği belirtildi.

Açıklamada bu mayınlar nedeniyle 2015'ten bu yana 223'ü çocuk, 217'si kadın 942 sivilin hayatını kaybettiği, 406'sı çocuk, 365'i kadın toplam 2 bin 321 sivilin de yaralandığı aktarıldı.

– Geniş alanlara rastgele mayın döşendi

İran destekli Husilerin Taiz çevresinde geniş alanlara rastgele mayın döşediğine işaret edilen açıklamada, hükümet güçlerince kurtarılan bölgelerde mayınların temizlenmesi için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığı vurgulandı.

İnsan hakları örgütleri, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla mayın mağduru olduğunu tahmin ediyor.

Yemen hükümeti, Husilerin, kendi kontrolleri altındaki bölgelere yaklaşık 1 milyon mayın yerleştirdiğini iddia ediyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.