Yemen'in Taiz kentinde İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri protesto edildi

TAİZ (AA) – Yemen'in Taiz kentinde çok sayıda Yemenli, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki ihlallerine tepki için gösteri düzenledi.

Taiz kenti yerel yönetiminin çağrısı üzerine yüzlerce kişi İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerini protesto etmek için Taiz kent meydanında toplandı.

Üzerinde "Kudüs Filistinlilerin ebedi başkenti" ve "Halkların özgürlüğünü ifade eden direniş kaçınılmaz olarak galip gelecek" yazılı dövizler taşıyan Yemenliler, Filistinlileri destekleyen sloganlar attı.

Gösterinin organizasyon komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Filistin direnişinin Gazze Şeridi'nde tarihi bir zafer kazandığı belirtildi.

Yemen Kültür Bakanlığının Taiz Ofis Müdürü Abdulhalık Seyf de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin meselesinin "Arap ulusunun temel meselesi" olduğunu ifade etti.

Taiz kentinin Filistin ile dayanışma içinde olduğunu kaydeden Seyf, Taiz halkının İsrail işgaline karşı kazanılan büyük zaferin sevincini paylaştığını dile getirdi.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla Gazzeli de evlerinden olmuştu.