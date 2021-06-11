Yemen'in Taiz kentine yönelik kuşatmanın uluslararası müzakere masasında olmaması protesto edildi

TAİZ (AA) – Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde, yolsuzluk ve Husilerin şehre dayattığı kuşatmanın uluslararası müzakere masasında olmaması protesto edildi.

Yemenli aktivistlerin çağrısıyla şehrin merkezindeki Cemal Caddesi'nde düzenlenen eyleme yüzlerce kent sakini katıldı.

Ülkedeki krizi çözmek için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki müzakere masasında "Taiz kuşatması" dosyasının bulunmamasına tepki için slogan atan eylemciler, yolsuzluğun artmasını da protesto etti.

Eylemciler ayrıca kentteki yerel yönetim binası önünde çadırlar kurarak, talepleri gerçekleşene kadar bulundukları yerden ayrılmayacaklarını ifade etti.

Yemen hükümetinin denetimi altındaki Taiz kentinde, yaklaşık 3 haftadır yolsuzluk ve yaşam şartlarını protesto amaçlı gösteriler yaşanıyor. Valilik, 1 Haziran'da aldığı kararla elektrik ve ulaşım müdürlerinin görevini askıya almıştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile ABD ve Umman gibi ülkeler, yıllardır süren Yemen krizini çözmek için yoğun müzakerelere öncülük ediyor.

– Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.