Yemenli bakandan BM'ye “Husileri barışa ikna için daha fazla çaba harcamama” çağrısı

SANA (AA) – Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, Birleşmiş Milletler'e (BM) İran destekli Husileri barışa ikna etmek için daha fazla çaba harcamama ve meşru yönetime destek olma çağrısında bulundu.

İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yemenliler, İran destekli Husiler kurulduğundan bu yana onların güçten, başka dilden anlamadıklarını tecrübe etti. Husiler, siyasi ya da askeri bir baskı olmadan üç temel üzerine kurulu barış sürecine ve ateşkes çağrılarına kulak asmayacak. Uluslararası toplumun bunu anlaması gerek." ifadelerini kullandı.

Husilerin, Sana'yı işgal ettiklerinden bu yana askeri baskı olmaksızın diyalog masasına oturmadığını belirten İryani, BM ve uluslararası topluma Husilerin askeri tırmanışı nedeniyle Yemenlilerin kanı dökülürken onları barışa ikna etmek için daha fazla çaba ve vakit harcamama çağrısında bulundu.

İryani, uluslararası topluma, Husilerin darbesini sona erdirmesi, insanların çektiği acıları dindirmesi ve otoritesini sağlaması için meşru hükümete destek olma ve bu yönde ciddi adımlar atma çağrısı yaptı.

Öte yandan İran destekli Husilerin sözde Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Marib kentinde son dönemde yaşanan çatışmalara değinilerek, "BM ve uluslararası toplum, Marib cephesine odaklanıyor, savaşın ateşlenen diğer cephelerini tamamen göz ardı ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bunun eklektik bir yaklaşım olduğu, Yemen krizine ilişkin kısmi ve suni çözümler ortaya koyduğu iddia edildi.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin son günlerde bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM ve uluslararası toplum, Yemen'deki krize siyasi çözüm için yıllardır diplomatik çaba harcasa da henüz bir sonuca ulaşamadı.