Yemenli kadın aktivistler, BAE'nin Sokotra'daki “sömürgeci planlarını” protesto etti

EBYEN (AA) – Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sokotra Adası'ndaki "sömürgeci planları" protesto edildi.

Ebyen'e bağlı Zencebar ilçesindeki sivil toplum kuruluşlarında faaliyet gösteren kadınların düzenlediği eylemde, BAE'nin Sokotra Adası'nda yaptıklarına ve İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamasına tepki gösterildi.

Filistin bayraklarının taşındığı, İsrail bayraklarının ise yakıldığı gösteride, BAE'nin Sokotra Adası'ndan çıkması yönünde sloganlar atıldı.

AA muhabirine konuşan göstericilerden Ümmü Riham, "Sokotra'da BAE'nin yardımıyla Yemen'in egemenliğine açık bir siyonist ihlal gerçekleştiriliyor." dedi.

Ümmü Riham, BAE ile Bahreyn'in İsrail ile normalleşmesini "ihanet" olarak niteledi.

Stratejik ve askeri araştırmalar alanında yayın yapan ABD merkezli SouthFront sitesi, 28 Ağustos Cuma günü, İsrail ve BAE'nin Sokotra'da askeri ve istihbarat tesisleri inşa etmek istediğini yazmıştı.

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi'nden Ali Hüseyin Aşal ile bağımsız milletvekili Ali Muhammed el-Muammeri de 8 Eylül'de, Başbakan Muin Abdulmelik'e bir yazı göndermiş ve BAE'nin Sokotra Adası'nda iki askeri kamp inşa etmeye başladığı ve hükümetten habersiz askeri bir üs inşası için de çalıştığı yönünde bilgiler aldıklarını ifade etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler de 14 Eylül'de yaptıkları açıklamada, İsrail'in, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin koruması altında, ülkede varlık göstermeye hazırlandığını iddia etmişti.