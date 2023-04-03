Yeneroğlu: 115 milyar TL’nin akıbetini sordu

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Yeneroğlu önergede, 6 Şubat depremlerinin ardından, 15 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen “Türkiye Tek Yürek” kampanyası kapsamında AFAD adına toplanan 115 milyar TL civarındaki bağışın akıbetini sordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, bahse konu bağışların sadece 84 milyar 400 milyon TL’lik kısmının AFAD’ın hesaplarına yatırıldığı, kalan bağışların ise söz veren bağışçılar tarafından ödenmediğine ilişkin açıklamalarına dikkat çeken Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Soylu’ya konu hakkında 5 soru yöneltti:

‘NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI?’

1.“Türkiye Tek Yürek Kampanyası” kapsamında ne kadar bağış toplanmıştır? Bağışların bugün itibariyle ne kadarı ödenmiştir?

2.Canlı yayına bağlanıp bağış yapacaklarını belirten ancak söz verdikleri tutarda bağışı yapmayan kişi ve kurumlar kimlerdir?

‘BAĞIŞLAR HERHANGİ BİR KURUMA AKTARILDI MI?’

3.Şu ana kadar toplanan bağışlar herhangi bir kuruma aktarılmış mıdır? Aktarılmışsa hangi kurumlara ve ne kadarı aktarılmıştır?

‘BAĞIŞLARIN NE KADARI DEPREM BÖLGESİNDE KULLANILDI?’

4.Aktarılan bağışların bugüne kadar ne kadarı deprem bölgesinde kullanılmıştır? Kullanıldı ise bu bağışlar ile hangi çalışmalar yapılmıştır?

5.AFAD resmî web sitesinde 2021 ve 2022 yıllarına ait Finansal Tablolar ve Mali Veriler neden yayınlanmamaktadır?