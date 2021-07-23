Yeni albüm tanıtımında Kanye West’e eski eşinden ve çocuklarından destek

Çift, ayrılmalarına rağmen sorunsuz bir şekilde çocuklarına birlikte ebeveynlik yapmaya başladı. Bu haftanın başlarında yalnızca San Francisco’da bir aile gezisine çıktıktan sonra West’in yeni albümünün kutlamaları için de bir araya geldiler.

Geçen ay Kardashian, West için övgü dolu sözler sarf etmişti. Kardashian, Andy Cohen’e, “O benim uzun zamandır her şeyden önce arkadaşımdı, bu yüzden bunun tam olarak bittiğini göremiyorum. Sonsuza kadar Kanye’nin en büyük hayranı olacağım. O benim çocuklarımın babası. Kanye her zaman ailem olacak” dedi.

Kardashian, kendisinin ve West’in artık harika bir ebeveynlik ilişkisine sahip olduğunu ve West’e çok saygı duyduğunu da sözlerine ekledi.

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