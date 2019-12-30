Yeni asgari ücret: 2 bin 324 lira – Çalışma Yaşamı (28 Aralık 2019)

Yazan:
Alaturka Online
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Hüseyin İrfan Fırat soruyor, Akademisyen ve Birgün gazetesi yazarı Serkan Öngel 2019 yılındaki Çalışma Hayatı gelişmelerini değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:
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