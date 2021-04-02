Yeni bir Amy Winehouse belgeseli çekiliyor

27 yaşındayken hayata veda eden ünlü şarkıcı Amy Winehouse’un ölümünün 10’uncu yılında, onu anlatan yeni bir belgesel geliyor. Yapımını BBC’nin üstleneceği projeye, İngiliz sanatçının annesi Janis Winehouse katkıda bulunacak.

BBC’nin haberine göre 2003 yılında Multipl Skleroz (MS) hastalığı teşhisi konulan Janis Winehouse, hastalığı onu ‘Amy ile ilgili anılarını yok etmekle tehdit ettiği’ için belgesele katılmayı seçti.

Amy Winehouse, 2015 yapımı, En İyi Belgesel Oscar’ı kazanan Amy adlı belgesele konu edilmişti.

Filmde Janis Winehouse ve ünlü şarkıcının sevdiği pek çok kişi yer alıyordu.

Ancak film gösterime girdikten sonra aile, belgeselden ‘ayrılmak’ istediklerini belirten bir açıklama yapmıştı.