Yeni bir varyant şüphesi! 26 Ağustos 2021 Çalar Saat





Can kayıpları yükselirken vakaların aynı kalması uzmanları endişelendirdi… 26 Ağustos 2021 Çalar Saat bülteni yayında hemen izle! FOX Türkiye Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr

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