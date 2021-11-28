Yeni corona virüsü varyantı Omicron piyasaları salladı

Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni corona virüsü varyantı Omicron’a dair uyarıları, ülkelerin kısıtlamalara ve seyahat yasaklarına başlaması piyasaları fena sarstı. Borsalar geriledi, petrol sert düştü.

Sozcu.com.tr

Küresel piyasalar, ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen mutasyona uğramış yeni bir corona virüsü varyantı haberinin gelmesiyle sarsıldı.

Geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü yeni varyant B.1.1.529’u ‘endişe verici tür’ olarak sınıflandırdı ve Omicron olarak adlandırdı. Bilim insanlarının delta varyantından daha bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu söylediği yeni varyant, borsaları sarstı. Küresel piyasada petrol fiyatları da sert düştü.

BORSALAR SERT DÜŞTÜ

Pan-Avrupa Stoxx 600 endeksi, haftanın son işlem gününde yüzde 4’e yakın düştü. Ayrıca Avrupa borsalarındaki seyahat hisseleri ile petrol ve gaz sektörü ağır kayıplara uğradı.

Asya-Pasifik piyasaları bir gecede keskin bir düşüş yaşarken, Hong Kong’un Hang Seng endeksi ve Japonya’nın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5’ten fazla düştü. ABD borsaları da aynı şekilde sert düştü.

İngiltere’nin önde gelen hisselerinin yer aldığı FTSE 100 endeksi %3.7 düşüşle kapanırken, Almanya ve Fransa borsalar da düştü. Hem Almanya hem de Fransa’nın önde gelen borsa endeksleri Cuma günü yüzde 3’ten fazla düştü. Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisseleri listeleyen BIST 100 endeksi de günü yüzde 2,35 oranında düşüşle 1.776,41 puandan tamamladı.

PETROL DE ETKİLENDİ

Pek çok ülkenin tekrar seyahat yasaklarına başlaması, turizm sektörünü de zora soktu. Ayrıca seyahat talebinin düşebileceği yönündeki endişeler de petrolü sert vurdu.

Uluslararası gösterge Brent ham petrolü, Avrupa’da haftanın son işlem gününü başına yüzde 11 düşüşle 72,7 dolarla kapatırken, ABD ham petrolü yüzde 6’ten fazla düşüşle 72 dolara geriledi.

İlginizi Çekebilir İsrail Omicron varyantı sebebiyle sınırlarını tamamen kapadı İlginizi Çekebilir İngiltere’de Omicron önlemi: Maske zorunlu hale geliyor