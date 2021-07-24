Yeni corona virüsü varyantı ortaya çıktı! 16 vaka tespit edildi

Dünya, corona virüsünde delta varyantı paniği yaşarken, İngiltere’de mutasyon konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu’ndan (PHE) uzmanların ülkede coronanın yeni bir mutasyonunu saptadığı bildirildi.

16 VAKA TESPİT EDİLDİ

The Mirror’un haberine göre, uzmanlar, “Bugüne kadar ülke genelinde B.1.621 mutasyonunun bulaştığı 16 enfeksiyon vakası tespit edildi. Bunların çoğu yurt dışına yapılan seyahatler ile ilgili” açıklamasında bulundu.

PHE uzmanları şu anda yeni varyantı analiz ederken, bu mutasyonun aşıları daha az etkili hale getirdiğine dair henüz bir kanıt olmadığı da aktarıldı.

Haberde, “PHE, mutasyonların virüs davranışı üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için laboratuvar testlerine devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

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