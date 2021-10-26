Yeni dalga korkusu: Çin’de 4 milyonluk şehir karantinaya alındı

Çin’in 4 milyon nüfuslu Lanzhou kentinde bugünden itibaren tam kapanma ilan edildi. 29 vakanın ardından karantina kararı alınırken, Çinli yetkililer yeni dalgadan endişe ettiklerini açıkladı.

Artan corona virüsü vakaları yüzünden yeni dalga korkusu yaşanan Çin’in 4 milyon nüfuslu Lanzhou kenti karantinaya alındı. Çinli yetkililer, acil bir durum olmadıkça kentte yaşayanları evden çıkmamaları konusunda uyardı.

Kentte, sadece temel ihtiyaç maddeleri ve ilaç satın almak için vatandaşların dışarı çıkmalarını izin verilecek. Yetkililer sıkı denetimlerin uygulanacağını ve kente giriş çıkışların kontrol altına alınacağını duyurdu.

Çin’de son olarak 6’sı güneybatıdaki Gansu eyaletinin başkenti Lanzhou’da olmak üzere ülke genelinde 29 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini açıklamıştı. Bölgede 29 vaka ardından alarm verilirken, yetkililer yeni bir salgın tehlikesinden endişe ediyor.

Pekin yönetimi, 2019 yılında corona virüsü ilk ortaya çıktığı zaman da sıkı önlemler almış, ülke corona virüsü vakalarını kontrol altına aldıktan sonra uygulamaları gevşetmişti. Sağlık yetkilileri, salgınla mücadele için önümüzdeki günlerde testlerin artmasıyla daha fazla enfeksiyonun ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Son dönemde iç turizmdeki hareketlenmenin, salgını tetiklediği tahmin ediliyor.

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