Yeni Delhi'de asker sağlık çalışanları Kovid-19 ile mücadelede görevlendirildi

ANKARA (AA) – Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de ordu mensubu doktor ve hemşireler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 26 Haziran'da açılacak 10 bin yataklı geçici hastanede görevlendirildi.

NDTV kanalındaki habere göre, İçişleri Bakanı Amit Şah, Twitter'dan yaptığı açıklamada, iki gün sonra açılacak geçici sağlık tesisinde ordudaki doktor ve hemşirelerin görevlendirildiğini belirtti.

Şah, 1000 yataklı tam teşekküllü bir hastanenin de 10 gün içinde hazır olacağını ve ordu mensuplarının burada da görevlendirileceğini ifade etti.

Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, Şah'tan, 26 Haziran'da açılması planlanan 10 bin yataklı geçici hastane için ordu mensubu doktor ve hemşirelerin görevlendirilmesini istemişti.

Kejriwal, başkentte temmuz sonunda Kovid-19 dolayısıyla 150 bin hastane yatağına ihtiyaç olacağı uyarısında bulunmuştu.

Hindistan'da Maharaştra'nın ardından salgından en çok etkilenen Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde vaka sayısı 66 bin 602'ye ulaşmıştı.

Kovid-19 vaka sayısı ülke genelinde ise 461 bini geçmiş, virüs nedeniyle 14 bin 569 kişi yaşamını yitirmişti.