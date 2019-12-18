Yeni doğmuş bebeğini çöpe atan kadının savunması kan dondurdu

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde doğurduğu bebeğini çatı katında halının altına bırakan, öldükten sonra çöpe atan Kader O. ilk kez hakim karşısına çıktı.
Tutuklu yargılanan iki çocuk annesi 36 yaşındaki kadın, geçen haziran ayında meydana gelen vahşeti şu sözlerle anlattı:
“ESKİ HALILARIN ÜZERİNE BIRAKTIM”
* Sevgilim benim hamile olduğumu biliyordu. Bana ‘Çocuğu aldır’ dedi. 8 aylık hamileydim, “Niye aldırayım?” dedim. Çocuğu doğurdum ancak diğer çocuklarım görmesin diye çatıda eski halıların üzerine bıraktım. Sabah 8’de doğum yaptım akşam 8’de de kontrole gittiğimde ölmüştü. Ertesi gün de sevdiğim şahıs H.G.’nin evine gittim ama evde yoktu bana gittiğini söylediler.
“AĞZINA HERHANGİ BİR ŞEY KOYMADIM”
* 26 Haziran sabahı çocuğu siyah poşetin içinde evin oradaki çöpün içine koydum. Halıları da atmanın sebebi kirli olmasıydı. Bebeğin ağzına herhangi bir şey koymadım. Bana ait atleti çocuğa sardım.
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve Kader O.’nun sevgilisi olduğunu iddia ettiği H.G.’nin ifadesinin alınması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (İHA)
SİYAH POŞETE KOYUP ÇÖPE ATTI
Olay, geçen haziran ayında Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde meydana geldi. 11 yıl önce eşini kaybeden iki çocuk annesi Kader O. sevgilisi olduğunu iddia ettiği H.G.’den hamile kaldı. 36 yaşındaki kadın, çocukları uyurken evde doğum yaptı, bebeğin ağlama sesinin duyulmaması için çatı katında halıların arasına bıraktı. Aradan 12 saat geçtikten sonra bebeği kontrol etmeye gittiğinde öldüğünü anlayan Kader O., bebeğin cansız bedenini siyah bir poşete koyarak çöpe attı. Belediye temizlik görevlilerinin bebeğin cesedini bulmasıyla devreye giren polis, Kader O.’yu gözaltına aldı. Zanlı, tutuklanarak cezaevine kondu.