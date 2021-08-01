Yeni dönemde 4 kişiden 1’i uzaktan ve verimli çalışacak

Dünyada pandemi ile birlikte çalışma hayatında yeni modellere geçilirken, iş gücünün yüzde 25’inin verimlilik kaybı olmadan uzaktan çalışma modeli ile devam edebileceği belirtiliyor.

SAYIME BAŞÇI

Pandemi, yeni dalgalar ile birlikte iş ve çalışma hayatı üzerinde daha derin izler bırakırken, bu dönemin getirdiği pek çok değişimin ise kalıcı olması bekleniyor. Uzmanlar pandemi sonrası toparlanma için 2008 krizinden daha hızlı ve cesur adımlar atılması gerektiğine dikkat çekerken dönemin öne çıkan trendi ise dijitalleşme ve verimli uzaktan çalışma modelleri oldu. McKinsey Global Enstitüsü (MGI) tarafından hazırlanan ve 800 meslekte 2000’den fazla iş faaliyetine dair analizlerin yer aldığı ‘Tüketicileri, çalışanları ve şirketleri, COVID-19 sonrası toparlanma sürecinde neler bekliyor?’ başlıklı rapora göre, hibrit çalışma modellerinin kalıcı olması bekleniyor. “Gelişmiş ekonomilerdeki işgücünün yüzde 20 ila 25’inin verimlilik kaybı yaşamadan uzaktan çalışabileceği sonucuna varılıyor. Bu oran pandemi öncesi evden çalışmanın 4 ila 5 katına denk geliyor” tespitine yer verilen raporda, bu durumun iş ve şehir merkezlerinin coğrafyası üzerinde değişiklikler yaratabileceği vurgulandı.

İŞ SEYAHATİ AZALIR

Rapora göre şirketlerin, ofis alanlarını azaltmalarına imkan tanıyan hibrit çalışma planları tasarlamaya başladıkları görülüyor. Uzmanlar; bu durumun iş ve şehir merkezlerinin coğrafyası üzerinde değişiklikler yaratabileceğine ve iş seyahatlerinin de azalmasına neden olabileceğine dikkat çekiyor. Çevrimiçi toplantıların, yüz yüze görüşmelerin yerini alması nedeniyle iş seyahatlerinde, pandemi öncesi dönemle kıyaslandığında yüzde 20 oranında azalma beklenirken, McKinsey uzmanları, pandeminin perakende sektöründe yarattığı kökten değişimin altını çizdi. Dünya nüfusunun yüzde 45’ine ve GSYİH’nin yüzde 60’tan fazlasına sahip olan 8 ülkedeki (Çin, Fransa, Almanya, Hindistan Japonya, İspanya, İngiltere ve ABD) gelişmelerin incelendiği raporda, e-ticaretin, pandemi öncesine kıyasla iki ila beş kat arttığına dikkat çekildi.

Raporun sonuçlarını değerlendiren ve pandeminin olumsuz etkilerinden kurtulmak için 2008 mali krizinden sonraki toparlanma sürecine göre daha hızlı ve cesur adımların atılması gerektiğini belirten McKinsey&Company Türkiye Ülke Direktörü Can Kendi, pek çok değişimin kalıcı olacağını aktardı. Dijital dönüşüm ve otomasyonun, pandemi döneminde şirketlerin verimlilik artışını daha da hızlandırdığını anlatan Kendi, şu değerlendirmeyi yaptı: “Verimlilik artışındaki potansiyel, ekonomiler için fırsat yarattı. Verimliliğin yanı sıra işimizin geleceği ve tüketici davranışları konularını da ele aldığımız bu raporda; pandeminin yalnızca gelecekteki meslek geçişlerini sayısal olarak artırmakla kalmadığını gördük. Pandemi aynı zamanda, çalışanlara mevcut işlerini sürdürebilmeleri için yeniden beceri kazanma zorunluluğunu hem kaçınılmaz hale getirdi hem de tarih olarak biraz daha öne çekti. Uzaktan çalışmanın verimlilik kaybı olmaksızın uygulanabileceğini göstererek hibrit çalışma modellerinin önünü açtı.”

Rapora göre, değişen şartlara uyum sağlayabilmek amacıyla işletmeler, pandemi döneminde dijital araçların, otomasyonun ve yapay zekanın kullanımını artırırken, büyük perakendeciler artan e-ticaret talebini yönetmek için, depolarındaki ürünleri, seçmelerini, sıralamalarını ve takibini sağlayacak robotlardan yardım almaya başladı. Bu cesur adımların devam etmesi durumunda yıllık verimliliğin 2024’e kadar her yıl yüzde 1 artırabileceğine dikkat çekiliyor.