Yeni ehliyet nasıl alınır, gerekli evraklar neler? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Eski ehliyetini yeni çipli ehliyet ile değiştirmek isteyenler için yapmaları gerekenleri haberimizde sizler için derledik. Peki yeni ehliyet nasıl alınır? Yeni ehliyet için gerekli evraklar nelerdir, ücret ne kadar? İşte cevapları…

YENİ EHLİYET NASIL ALINIR?

Eski tip ehliyetlerinizi yeni ehliyet ile değiştirmek, ilk defa ehliyet belgesi çıkarmak, kayıp, çalıntı ve yıpranan ehliyeti yenilemek, süresi dolan ehliyeti değiştirmek ve soyadı değişikliği yada ehliyet sınıfı değişikliği durumlarında ehliyet yenilemek için istediğiniz Nüfus Müdürlüklerinden herhangi birisine başvurunuzu yapabilirsiniz.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyetinizi yenilemek için bazı belgeler gereklidir. Bu belgeler şu şekildedir,

– Eski ehliyet belgeniz

– Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı – Yeni Kimlik Kartı yada Pasaport)

– Sürücü olur sağlık raporu,

– 2 adet biyometrik fotoğraf,

– Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

– Sürücü belgesi yenileme harcı ücreti + Vakıf Bedeli

– Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).



EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2019 eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyenler;

– Polis Vakfı Ücreti 2 TL + Değerli Kağıt Bedeli 13 TL = 15 TL

2019 eski tip sürücü belgesini kaybeden yada çaldıranlar;

– Polis Vakfı Ücreti 2 TL + Değerli Kağıt Bedeli 13 TL = 15 TL

2019 yeni tip sürücü belgesini yenilemek isteyenler;

– Polis Vakfı Ücreti : 30 TL + Değerli Kağıt Bedeli : 166 TL = 196 TL ödeme yapacak.