Yeni evlenen çiftlerin kâbusu oldular

Başkentte gözlerine kestirdikleri yeni evli çiftlerin evlerine girerek ziynet eşyalarını çalan 3 kadın hırsız, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde yeni evlenen çiftlerin evlerine girip ziynet eşyalarını çaldığı tespit edilen 3 kadın Polatlı İlçe Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekibin yaptığı fiziki teknik takip sonucu yakalandı. S.Ö, C.Y ve İ.Ö ismindeki hırsızlar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON 6 AYDA 3 FARKLI EVE GİRDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık yapmak için şehir dışından geldikleri tespit edilen zanlıların son 6 ayda 3 farklı eve girdiği, son girdikleri evden 15 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları ve üzerlerinde yapılan aramada 1 adet çalıntı tabancanın ele geçirildiği öğrenildi. İHA

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