Yeni evlenen memur çifte altın yerine soğan takıldı

İzmir’de memurlar TÜİK’in enflasyon oranlarına göre yapılan memur maaş zammının kamu çalışanlarını açlık sınırına ittiğini belirterek eylem yaptı. Birlik Sağlık Sen üyesi grup memur için ek zam talebinde bulundu. Eylemde sembolik yeni evli çifte altın yerine soğan takıldı. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol maaş zammının yetersiz olduğunu, alım gücünün her geçen gün daha da düştüğünü belirterek; “Enflasyon oranında yapılan zam alım gücünü düşürdü. Memur maaşları her geçen gün açlık sınırına doğru geriliyor” ifadelerini kullandı.

‘MEMUR MAAŞI ASGARİ ÜCRETLE EŞİTLENECEK’

Ocak ayında asgari ücrete yüzde 54,7, tüm vergi ve harçlara ise yüzde 123 oranında zam yapıldığını hatırlatan Doğruyol şöyle konuştu:

“Memura ocak ayında verilmesi gereken zam da bu seviyelerde olmalıydı ki denge sağlanabilsin. Memur reel kayba uğramasın. Her türlü ihtiyaç maddelerinin yüzde 150, yüzde 200 arttığı bir ortamda, memura verilen düşük oranlı zamlar memur maaşlarını açlık sınırına ve asgari ücrete doğru çekmiştir. Böyle giderse, ilerleyen süreçte memur maaşları asgari ücretle eşitlenecektir. Memur maaşlarının bu hale gelmesinin en büyük sorumluları ise, bu güne dek imzaladıkları bir tek toplu sözleşmenin enflasyonun üzerinde olmadığı, bir sonraki toplu sözleşmede yokluklarını varlıklarını tercih edeceğimiz, sözde yetkili olup, etkileri olmayan sarı sendikalardır.”

AÇLIK SINIRI YAKLAŞIK 9 BİN 500 TL

Açlık sınırına ilişkin araştırmalara atıfta bulunan Doğruyol; “Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için, yapması gereken aylık gıda harcaması 9 bin 500 lira. Yine dört kişilik bir ailenin gıda harcaması ile giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı yani diğer adıyla yoksulluk sınırı yaklaşık 31 bin liradır. 2023 Ocak maaşı zamlarına göre en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan, 11 bin 396 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan, 7 bin 597 liraya yükseltilmiştir. Memur maaşları açlık sınırına dayanmıştır” diye konuştu.

‘ADALETLİ ARTIŞ YAPILMADI’

Yaklaşık üç yıldır gıda fiyatlarının sürekli arttığını da belirten Birlik Sağlık Sen Başkanı Doğruyol şöyle konuştu: “Son bir yıllık süreçte gıda fiyatları yaklaşık yüzde 130 artmıştır. Eylül 2021’den bu yana kamu çalışanları ile kamu emeklilerinin ücret ve aylıkları enflasyon farkları da dâhil yaklaşık yüzde 140, asgari ücret yüzde 200 artmıştır. Aynı zaman diliminde gıda fiyatlarının yaklaşık yüzde 350 oranında artması maaşlardaki alım gücünün ne kadar düştüğünü alenen ortaya koymaktadır. Yani yaklaşık 1,5 yıl önce 100 liraya aldığımız bir gıda sepetinin aynısını bu gün 350 liraya alıyor olmamız üzücüdür. Bir kilo soğanın 30 lira, kıymanın 350 lira, Antep Fıstığının 500 lira olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Temel gıdalarımızdan biri olan soğanın bir yılda 5 liradan 30 liraya çıkması üzücü ve düşündürücüdür”

‘MEMUR MAAŞI EV KİRASI ÖDEMEYE YETMİYOR’

Seçimlerin yakın olmasıyla birlikte toplumun diğer kesimlerine yapılan maaş zammının memur ve emeklilerinin beklenti içine girmesine neden olduğunu söyleyen Doğruyol; “Yapılan açıklamalardan anladığımız; son anda bir sürpriz olmazsa memur zamları, normal zamanı olan Temmuz ayında yapılacaktır. Memurlarımızın pek çoğunun aldığı maaş bu gün bırakın zorunlu harcamalara yetmesini, ortalaması 8-10 bin lira olan ev kirasını ödemeye yetmemektedir. Bu gün günlük ihtiyaçlarınız için bile bir markete girdiğinizde bin liradan az harcamadan marketten çıkamıyorsunuz. Toplumsal huzuru sağlamak, ücret dengelerini korumak için memur ve emeklilere bir an önce ek zam yapılmalı ve bayram ikramiyesi verilmelidir” ifadelerini kullandı.