‘Yeni evli çiftler ikinci el eşya alıyor’

Balıkesir’in Edremit, Sındırgı ve Altıeylül ilçelerinde vatandaşın sorunlarını dinleyen CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’e ikinci el eşya satan bir esnaf, yeni evli çiftlerin 2.el eşya alarak evlerini dizdiğine bolca tanık olduklarını söyledi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, hafta sonu yaptığı ziyaretlerde vatandaşı dinledi. Edremit, Sındırgı ve Altıeylül ilçelerinde vatandaşın sorunlarını dinleyen Aytekin’e, Akçay’da ikinci el eşya satan bir esnaf, acı gerçeği itiraf etti. Esnaf, yeni evli çiftlerin 2.el eşya alarak evlerini dizdiğine bolca tanık olduklarını söyledi.

“EN MUTLU ANINIZ AMA PARANIZ YENİ EŞYA ALMAYA YETMİYOR”

Vatandaşın ortak derdinin ekonomik sıkıntı olduğunu dile getiren CHP’li Aytekin, “Düşünün, hayatınızı birleştiriyorsunuz, en mutlu anlarınızı yaşıyorsunuz, evinize çıkıyorsunuz ama paranız yeni eşyaları almaya yetmiyor. İkinci el eşya ile ev diziyorsunuz ve AKP’nin gözleri kapalı bakanı ‘enflasyonun altında vatandaşı ezdirmiyoruz’ diyor. Ezilmeyen sadece bakan ve saray soylular. Lale devrini yaşıyorlar. Sokakla hiçbir şekilde alakaları yok. Gerçeklere karşı hala gözleri kapalı. AKP iktidarı vatandaşın cebine göz diken yegane dış güçtür. Bu iktidardan kurtulduğumuz gün ülkenin refah bayramı olacaktır” ifadelerini kullandı.

“BAKAN SOKAĞA ÇIKARSA GERÇEKLERİ GÖRECEK”

“Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşı ‘enflasyonun altında ezdirmediklerini’ söylüyor, gerçeklikten kopmuş” diyen milletvekili Aytekin, “Vatandaştan haberi olmayan AKP’nin kendilerine özgü bakanı hayal aleminde yaşıyor. Gerçek şu, vatandaş enflasyonun altında can çekişiyor. Yeni evli çiftler ikinci el eşya dükkanından ev diziyor. Üretici ise hasat zamanı yok pahasına ürünü topluyor. Bakan kapattığı gözlerini açıp sokağa çıkarsa gerçeği görecek” şeklinde konuştu.

“ŞEHİT KÖYÜNE YOL YAPMIYORLAR”

CHP’li Ensar Aytekin şunları söyledi;

“Tüm Türkiye’de olduğu gibi Balıkesir de AKP’nin mağduru. Büyükşehir’in ilçe belediyesi ile çatışmasının sonucu olarak köylerimize hizmet gelmiyor. En basitinden yollar hala yapılmamış. Balıkesir’in merkez ilçesi Altıeylül’e bağlı Alevi köyü olan Ortamandıra da ise yol hala yok. Bu köy yakın zamanda bir şehit verdi. Devlet erkanı, bizim yürüdüğümüz bu yolları yürüdü. Yol yok, çocuklar çamur içinde geziyor. Hiç mi utanmadınız diye sormak zorundayız.

“TAŞIMALI SİSTEM ÇOCUKLARI MAĞDUR EDİYOR”

“Köylere belediye otobüsleri ulaşmıyor. Konuyu ilgililere aktardıklarında, ilgililerin Balıkesir’in 1000 köyü var hangi birine yetişelim dediklerini ifade ediyorlar. Eğer durum böyleyse vahim. Yapacaksınız, yapmak için o koltuklardasınız. Vatandaş sizi ülke ülke seyyar pilav arabası gibi gezin diye seçmedi. Çocukları mağdur eden yine bunlar. Taşımalı sistemle köylerden öğrencileri toplayıp, okullara götürüyor. Çocuk sabah 6 buçukta kalkıyor, 8 de ders başı var. Servis çocukları erkenden toplayıp, okula götürüyor. Sonra başka hattaki köylerin çocuklarını getiriyor. Çocuklar ders saatine kadar bekliyor. Öğlen de 3 buçukta eğitim bitiyor. Çocuk, akşam karanlığında köye geliyor. Güneş doğmadan gidiyorlar, güneş battıktan sonra geliyorlar. Ve buna eğitim diyorlar.”