“Yeni göç dalgası kapıda” – Gün Ortası (5 Şubat 2020)





Gazeteci Zeynel Lüle'nin sunduğu Gün Ortası'nda Suriye'deki son gelişmeler, koronavirüs tehlikesi ve çığ felaketi gündeme getirildi. Programa İyi Parti Mv. Aydın Sezgin, İGAM Başkanı Metin Çorabatır, Moleküler Biyolog Caner Demir ve Avukat Can Atalay konuk oldu. Tele1'e destek olmak için:

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