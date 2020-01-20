Yeni ‘Göçmen Karavanı’ ABD Yolunda

ABD’ye gitmek için yola çıkan Orta Amerikalı 3 bin kadar göçmen Guatemala’dan Meksika’ya giden sınırdaki köprüyü geçmek amacıyla bir girişimde bulundu. Ancak Meksika tarafında polis sınır kapılarını kapattı. Göçmenlerle polis arasında zaman zaman gerilim yaşandı.

Meksika hükümeti ABD’yle yaptığı anlaşma kapsamında Orta Amerikalı göçmenlerin ABD sınırını geçmesine izin vermemek için sert önlemler alıyor. Ancak yeni karavanın Meksika’yı bu konuda zorlayacağı sanılıyor.

Meksika, Guatemala sınırındaki yeni göçmen akını karşısında güney sınırına devriye görevi yapması için askerler yolladı ve sınırı insanız hava araçlarıyla izlemeye aldı.

Guatemalalı yetkililere göre Çarşamba gününden itibaren en az 4 bin kişi Honduras’tan ülkeye giriş yaptı. Bu, üç Orta Amerika ülkesinin Trump yönetimiyle göçmenleri engellemek için daha fazla önlem alma sözü verdikleri anlaşmalar imzalamasının ardından ortaya çıkan en büyük göçmen grubu.

Son olarak 2018’de ve 2019’un başında binlerce kişi Meksika’nın önlemlerini aşarak ABD sınırına ulaşmayı başarmıştı.

2019’da ABD’ye gitmek için yola çıkan bir diğer karavana ise Meksika polisi baskı düzenlemiş ve otoyolda yürüyen göçmenleri yakalamıştı.

Meksikalı yetkililer haftasonunda ise ülkeye girmeyi başaran göçmenlere karşı bu kez farklı bir yaklaşım sergiledi. Meksika hükümeti göçmenlere istihdam ve yasal statü sözü verdi. Ancak bu da göçmenlerin her an sınır dışı edilme kaygılarını gidermeye yetmiyor.