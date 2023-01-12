Yeni golcü için görüşmelerini sürdüren Galatasaray’a müjde!

Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe ‘yi 3-0 ile geçen Galatasaray ‘ın transferdeki gündemi ise yeni golcü… Bu yönde girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar’da Okan Buruk yönetiminde Hatayspor maçı hazırlıkları da sürüyor.

HATAY MAÇI DA KAPALI GİŞE

Galatasaray’ın yarın akşam Hatay ile sahasında oynayacağı maçın biletleri, satışa çıktığı gibi tükendi.

Sarı-Kırmızılı ekibi zorlu mücadelede yine en az 45 bin kişinin desteklemesi bekleniyor.

‘HATAY, FENER’DEN ZOR!’

Aslan’ın tecrübeli kalecisi Muslera, “Fenerbahçe’yi yendik, şimdi Hatay’da rahat olacağız gibi bir şey yok. Tam tersine Hatay’a karşı 2 katı fazla konsantre olacağız. Sanki derbiye hazırlanıyormuş gibi çalışacağız” dedi.

Galatasaray’ın dün sabah yapılan antrenmanında bir bölüm basına açık olarak gerçekleşti. Fernando Muslera açık bölümde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, hem Fenerbahçe zaferi hem de sezonun kalan bölümündeki beklentiler hakkında konuştu. Üst üste aldıkları 7 galibiyet için çok çalıştıklarını belirten 36 yaşındaki eldiven, “Sahadaki performansımızdan çok memnunuz. Çok zorlandığımız bazı şeyler vardı. Onların üzerine gittik. Güzel bir sonuç aldık. Çok mutluyuz” dedi.

‘İyi analiz ettik’

Derbi öncesi Fenerbahçe’yi iyi analiz ettiklerini kaydeden Nando, “Asla kolay değildi. Sonuç 3-0 ama 2 golü son anlarda attık. Onlar da iyi mücadele ettiler, beraberliği aradılar. Taraftarımız için çok özel bir galibiyetti” açıklamasını yaptı.

‘İşimiz kolay değil’

Hatay ile yarın oynayacakları maçtan da bahseden Muslera, işlerinin kolay olmadığını söylerken, “Fenerbahçe’yi yendik, şimdi Hatay’da rahat olacağız gibi bir şey yok. Tam tersine Hatay’a karşı 2 katı fazla konsantre olacağız. Sanki derbiye hazırlanıyormuş gibi çalışacağız” diye konuştu.

‘Abdülkerim en iyisi’

Geçen sezonla bu sezonki savunma farkını değerlendiren Kaptan, “Çok farklı bir şey yok. Abdülkerim de Konya’da çok iyi bir sezon geçirmişti. Türkiye’deki en iyi stoperlerden biri. Marcao da çok güzel bir sezon geçirmişti. Ona da İspanya’da başarılar diliyorum. Çok karşılaştırmaya gerek yok. Galatasaray oyuncusu zaten çok yüksek kalitede bir oyuncu olmak zorundadır” ifadelerini kullandı.

‘Şu anda bir hayal’

Muslera, şampiyonluk yarışıyla ilgili de şunları söyledi: “Sezonun bitmesine daha çok var. Cuma daha ilk devresi bitecek. Pozitif mantalite ile devam etmemiz gerekiyor. Her maç çok zor olacak. O şekilde düşünmemiz gerekiyor. Onun dışında Türkiye Kupası var. Kupa da hedeflerimizden biri. Biz çalışamaya devam edeceğiz. Şu anda bizim için hayal. O hayal için her şeyi yapmaya devam edeceğiz.”

AHMET ÇALIK’I ANDILAR

Florya’daki idman öncesinde tüm oyuncular ve teknik heyet, geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Galatasaray’ın eski futbolcusu Ahmet Çalık’ı andı.

KAZIMCAN KARATAŞ İDMANA BAŞLADI

Sol bekte ciddi sıkıntı yaşayan Cim Bom’a ilaç gibi haber. Sarı-Kırmızılı ekibin genç oyuncusu Kazımcan Karataş dünkü idmanın bir bölümünde çalışmaya katıldı. Sarı-Kırmızılı oyuncunun Hatay maçı sonrası takımla çalışması bekleniyor.

Emre Taşdemir’in de Hatay karşısında oynayabilecek seviyeye geldiği belirtiliyor.

TAKIMIN NEŞE KAYNAĞI YUNUS

Kulüple yeni kontrat imzaladıktan sonra sakatlığını atlatan, Okan Buruk’la da arasındaki buzları eriten Yunus Akgün, dünkü idmanda takımın neşe kaynağıydı.

Özellikle Kerem’le çok iyi anlaşan genç yetenek, ligin devam eden bölümünde daha fazla süre almayı hedefliyor.

MATA FORMAYI BIRAKMIYOR!

Cezalı Mertens yerine Hatay maçına Yusuf Demir’i hazırlayan Okan hocanın karşısına bir dünya yıldızı çıktı!

Kondisyon eksiği nedeniyle bir türlü 90 dakika forma giyemeyen Juan Mata, idman performansıyla kafa karıştırıyor. Buruk, iki yeteneğin Florya’daki form grafiğine göre bir karar vermeye hazırlanıyor.

TORREIRA MI BERKAN MI?

Hatay sınavı öncesi Okan Buruk’un aklındaki soru işaretlerinden biri de orta sahada.

Üst üste Sivasspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında çok iyi performans ortaya koyan Berkan Kutlu ile takıma geri dönen Lucas Torreira arasında zorlu bir tercih yapılacak.

‘LIVERPOOL’U DEĞİL CİM BOM’U SEÇTİM’

Galatasaray’ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder, Inter’den ayrıldığı dönemde Liverpool’dan da teklif aldığını belirtti.

Yaptığı açıklamada yıldız oyuncu, “Liverpool ya da Galatasaray’a transfer olma durumum vardı. O an Galatasaray’ı seçtim çünkü daha fazla kupa kazanmak istiyordum ve Liverpool o zaman zor bir dönemden geçiyordu” dedi.

ASLAN’DAN WRIGHT HAMLESİ

Galatasaray, devlerin radarındaki ABD’li golcü için harekete geçti. Cim Bom’un ara transferdeki hedeflerinden Haji Wright için Antalyaspor ile görüşmeler başladı. Sarı-Kırmızılılar, bonservis artı takas formülüyle 24 yaşındaki santrforu renklerine bağlamak istiyor. Aslan, ABD’li yıldız için Fenerbahçe ve Crystal Palace ile yarışıyor.

Galatasaray golcü transferi doğrultusunda yine hareketli günler yaşıyor. Sarı- Kırmızılılar, Antalyaspor formasıyla müthiş bir patlama yapan ve Dünya Kupası’nda da ABD formasıyla gol atmayı başaran Haji Wright’ı renklerine bağlamayı hedefliyor. Bu sezon ligde 16 maçta 10 kez ağları havalandıran 24 yaşındaki santrfor için kesenin ağzını açan Galatasaray Yönetimi, bonservis ücreti artı takas formülüyle işi bitirmeye çalışıyor. Tarafların görüşmelere başladığı, Sarı-Kırmızılılar’ın kadrosundaki bazı oyuncuları bonservisiyle bazılarını da kiralık olarak önerdiği ve Antalya cephesinden haber beklediği öğrenildi.

Piyasası yükseliyor

Antalyaspor ise kapıyı 10 milyon Euro’dan açarken, Galatasaray’ın bu transferde işi hiç kolay olmayacak gibi görünüyor. Çünkü golcü arayan Fenerbahçe de Wright için devrede. Son olarak da İngiliz kulübü Crystal Palace’ın da Haji Wright’ı gözüne kestirmesi, piyasayı bir hayli yükseltmiş durumda. Antalyaspor, geçen sezon Danimarka temsilcisi Sönderjyske’den kiraladığı, bu sezon başında da bonservisini 2 milyon Euro’ya aldığı ABD’li golcüden büyük kâr elde etmeye hazırlanıyor.

GÜRAY VURAL HABER BEKLİYOR

Sol bek transferi doğrultusunda 3 aday üzerinde yoğunlaşan Galatasaray, bu isimlerden Güray Vural’la her konuda anlaştı. Antalyaspor forması giyen 34 yaşındaki futbolcu, imza için menajerinden haber beklediğini söyledi.

Diğer taraftan Aziz Behich ve Uğur Çiftçi için de girişimlerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, ara transferin açılmasıyla birlikte sol beke bir yerli takviyesi yapacak. Hollandalı futbolcu Van Aanholt’la ise yolların ayrılması için görüşmeler devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun kontratının, alacaklarına karşılık feshedilmesi planlanıyor. Yeni sol bekle birlikte, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir’in forma savaşı vermesi bekleniyor.

ICARDI’DEN MÜJDE VAR

Arjantinli yıldız, Cim Bom’un kontrat uzatma teklifine olumlu yanıt verdi. Kısa sürede Galatasaray taraftarıyla arasında çok sıcak bir bağ oluşan Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılı kulüpte 1 sezon daha oynamaya yeşil ışık yaktı. 29 yaşındaki santrfor, kulüplerin anlaşması halinde imzaya hazır olduğunu Galatasaray Yönetimi’ne iletti.

Sadece 15 dakika forma giydiği Fenerbahçe deplasmanında 1 asist yapıp, harika bir gole imza atan Mauro Icardi, şimdiden Galatasaray taraftarıyla arasında çok sıcak bir bağ kurmayı başardı. Sarı- Kırmızılılar’ın yeniden ilk 11’de forma giydiğini görmek için sabırsızlandığı Arjantinli santrfor, yönetimin transfer gündemini de bir hayli meşgul ediyor. Sezon başında, transferin son gününde PSG’den 1 sezonluğuna kiralanan ve Galatasaray’dan sadece 750 bin Euro alan Icardi’nin, önümüzdeki yıl da Sarı-Kırmızılı formayı giymesi için çalışmalar erken başladı.

PSG ile görüşecekler

Bonservisinin alınması şimdilik mümkün görünmeyen Arjantinli santrforun yeniden kiralanması konusunda PSG ile önümüzdeki hafta birkaç görüşme yapılacak. Öncelikle tecrübeli golcünün düşüncesini öğrenmek isteyen Galatasaray Yönetimi, oyuncudan gelen yeşil ışıkla birlikte transferde daha da umutlandı. Icardi’nin Galatasaraylı yöneticilerle yaptığı son toplantıda, “Kulüpler anlaşırsa ben imzaya hazırım” mesajını verdiği öğrenildi.