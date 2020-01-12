Yeni haftada takip edilecek ekonomik gelişmeler

ABD-İran gerilimi başta olmak üzere Orta Doğu’daki jeopolitik tansiyonun azalmasıyla iyimser bir görünümün hakim olduğu küresel piyasalar yeniden ekonomi ağırlıklı gündeme odaklanıyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ AZALDI

İran, ABD’nin general Kasım Süleymani’yi öldürmesine karşılık olarak Irak’ta ABD önderliğindeki uluslararası güçlerin kullandığı iki üsse saldırı düzenledi. ABD ise buna tepki olarak yaptırımlar uygulayacak. ABD açıklamalarının askeri bir karşılık yerine ekonomik bir yaptırıma işaret etmesi küresel piyasada güçlü bir iyimserliği beraberinde getirmiş durumda.

TİCARET ANLAŞMASI BEKLENİYOR

Daha önce basına yansıyan haberlerde Çin Başbakan Yardımcısı Liu He’nin, bu hafta Washington’da ABD ile “birinci aşama” ticaret anlaşmasını imzalayacağı belirtilmişti.

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü Gao Feng ise, Çin-ABD ticaret müzakerelerinde Çin’in müzakare heyeti başkanı olan Liu’nun 13-15 Ocak’ta Washington’u ziyaret edeceğini söylemişti.

Gao düzenli bilgilendirme toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülkenin müzakere heyetlerinin yakın iletişim halinde olduklarını ifade etmişti.

İÇ PİYASA MERKEZ’İN KARARINI BEKLİYOR

İç piyasada yön belirleyici olarak TCMB’nin yeni haftada vereceği faiz kararı ön plana çıkarken dış piyasalarda ise Çin-ABD ticaret gelişmeleri takip ediliyor.

TL’nin son 3 yıldaki dolar karşısındaki değer kaybı yaklaşık %36, 5 yıllık kaybı ise %61 seviyesinde. TL’nin son 5 yıllık kaybı gelişmekte olan ülke para birimleri ortalamasının açık ara üzerinde. Aynı dönemde real %35, Meksika pezosu %22 civarı değer kaybederken ruble %3 kazançta. Aynı dönemde TL’den daha kötü performans gösteren tek para birimi ise %85 değer kaybı ile Arjantin para birimi.

50-100 BAZ PUAN İNDİRİM GELEBİLİR

Bankacıların verdiği bilgiye göre swap piyasasında fiyatlamaları 50-100 baz puan arasında bir indirime işaret ediyor. TCMB son dönemdeki mesajlarında faiz indiriminin büyük bölümünü tamamladığı mesajını veriyor. Ancak indirimlerin tamamen bittiği yönünde ise bir mesajı bulunmuyor.

ERKAN: ENFLASYON VE FAİZ MARJI DARALDI

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, “Merkez Bankası’nın hali hazırda 2020 yılına dair olarak tek haneli enflasyon yönlendirmesini devam ettirmesi ve hükümetin büyümeyi öncelikli olarak ele alan ekonomi politikaları itibariyle faiz indirim döngüsü mevcut sinyallerle devam ettirilecek gibi görünmektedir. Bu çerçevede 16 Ocak toplantısına ilişkin 50 ila 100 baz puan faiz indirimi ihtimali masada dururken, enflasyon ile faiz marjının iyice daralmış olması Merkez Bankası’nın hareket alanını teoride kısıtlamaktadır” dedi ve ekledi:

“Beklenti Anketi’nde ileriye dönük enflasyon beklentilerindeki gerileme sürdüğü için Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam etmesi çok büyük olasılık olarak görünmektedir. Biz 16 Ocak’ta 100 baz puanlık bir indirim bekliyoruz, swap piyasasında da 100 baz puana kadar bir fiyatlama söz konusudur.” (sozcu.com.tr-REUTERS)