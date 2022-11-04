Yeni haftaya dikkat! Hava durumu değişiyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre hafta sonu yerel sağanaklar görülecek. Pazartesi etki alanını genişletecek yağışlarla beraber hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.

Sozcu.com.tr

Meteoroloji tarafından hafta sonuna ve yeni haftaya dair hava durumu tahminleri yayınlandı. Bugün Karadeniz Bölgesi’nin doğusunda yağış beklenirken yağışlar yarın etkisini yitirecek. Pazar günü Ege Bölgesi’nin önemli kısmında sağanak bekleniyor, pazartesi ise yağışlar Marmara Bölgesi’ne de yayılacak ve sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek.

SAĞANAK UYARISI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan’ın yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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