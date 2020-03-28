Yeni kısıtlama kararları, Üsküdar ve Kadıköy sahillerinde etkili oldu

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) ile mücadele önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sahillere yönelik alınan kısıtlama kararları İstanbul'da etkili oldu, Üsküdar ve Kadıköy sahillerinin de sakin olduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge ile salgınla mücadele amacıyla hafta sonları, vatandaşların sahil bölgeleri, mesire, orman, park ve piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerinin yasaklanmasının ardından İstanbul'da da polis ve zabıta ekipleri denetim yaptı ve uyarılarda bulundu.

Uyarı ve önlemler sonucu Üsküdar Kuleli, Çengelköy, Kuzguncuk, İskele, Kız Kulesi, Harem, Kalamış ve Kadıköy Caddebostan sahil kordonu ve parklarda sakinlik hakim oldu.

Şehirler arası seferlere kısıtlama getirilmesinin ardından Harem Otogarının da kalabalık olmadığı gözlendi.

Sahillerde önlem alan polis ve zabıta ekipleri, araçlarıyla park eden, yürüyüş, koşu ve spor yapan az sayıda vatandaşı evlerine dönmeleri konusunda uyardı.