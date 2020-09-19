Yeni komplo peşinde koşanlar var, yılmayız

Mart 2019’daki yerel seçimler öncesinde Mansur Yavaş’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının açıklanmasından hemen sonra rakibi olan AKP’nin bazı yöneticilerinin de desteğiyle Yavaş’a dönük suçlamalar gündeme getirildi.

Yavaş’ın dava ve hukuki danışmanlık hizmetine karşılık aldığı 29 Mart 2011 tarihli 600 bin ABD doları bedelli senet için Ankara 29. İcra Müdürlüğü’nde, alacağına karşılık teminat olarak verilen, bedelsiz kalan 5 Kasım 2009 tarihli aynı bedelli senedin tahsili için de Ankara 8. İcra Müdürlüğü’nde takip başlattığı, böylece mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı savunuluyordu.

HEMEN DAVA AÇILDI

İddialar seçim arifesinde gündeme getirildi. Mansur Yavaş hakkında “Görevi kötüye kullanmak”, Necmettin Kesgin’in telefonuna mesaj göndererek “Huzur ve sükununu bozduğu” gerekçesiyle iddianame hazırlandı. O dörnemde AKP’lilerin “Çok saygın kişi” olarak nitelediği Necmettin Kesgin’in, hakkındaki suçlamalardan dolayı 11 yıl hapis cezası aldığı, bunlar arasında “Çocuk pornosu” suçu da işlediği ortaya çıktı.

YAVAŞ NE DİYOR?

Duruşmaya katılmayan Mansur Yavaş, hakkındaki beraat kararından sonra SÖZCÜ’nün sorusu üzerine şunları söyledi: Hakkımda seçim öncesi yapılan suçlamaların iftira olduğunu her zaman, her platformda söyledim. Adalet Bakanlığı ‘Kovuşturmaya yer olmadığı’ kararı verilen dosyayı yeniden gündeme getirip bana zarar vermek adına iddianame düzenlendi. Bunu da siyaseten kullanmak istediler. Sonuçta hak yerini buldu ve iftira çöktü.

NİÇİN YAKALANMIYOR?

Bana iftira atan kişi 11 yıl hapis cezası almasına ve hakkında yakalama kararı bulunmasına rağmen 7 aydır yakalanmıyor. Sahte senedin, bana sanık tarafından verildiği mahkeme tarafından tespit edilmişti. Sahte senetten dolayı 4 yıl ceza aldı. İzinsiz ses ve görüntü kaydı nedeniyle 1 yıl 3 ay, şantaj yapmaktan da 1 yıl 3 ay ceza aldı. Üstelik kararların hepsi onandı.

ÇOCUK PORNOSU

Necmettin Kesgin hakkında yaptığımız suç duyurusu üzerine bilgisayarı da uzmanlar tarafından incelendi. Bilgisayarında çocuk pornoları bulundu. Bu süreçte mahkemenin hakimi değiştirildi. Yerine gelen hakim de raporları görünce kişiye hak ettiği cezayı verdi. Çocuk pornosundan dolayı bu kişi 3 yıl hüküm giydi.

YENİ KOMPLO PLANI

Sonuçta hak yerini buldu. Şunu açıkça ifade ediyorum: İftiralar bizi yıldıramaz. Hala yeni komplo peşinde koşanlar var. Adliyelerde bizimle ilgili bir evrak bulabilir miyim diye araştıranlar olduğunu duyuyorum. Bir kez daha ifade edeyim, bunlarla bizi yıldıramazlar, hizmetten geri koyamazlar…