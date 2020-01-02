Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor’un maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu’nun zemini bakıma alındı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, stadın zemin bakım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, “Kış mevsiminde zeminimizin zarar görmemesi ve daha önce zarar gören bölümlerin iyileştirilmesi için çime çeşitli bakımlarla ultraviyole ışınları uygulanıyor. Liglerin ara döneme girdiği bu süreçte stat personelimizin hummalı çalışmaları sayesinde takımıza ligin ikinci yarısı için daha sağlıklı bir zemin hazırlama çabası içerisindeyiz” ifadeleri kullanıldı.