Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’ten Guilherme açıklaması!

Süper Lig ekibi BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın radarında olduğu Guilherme’nin transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT Spor’a konuşan Gevrek, 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için henüz resmi teklif almadıklarını dile getirirken şöyle konuştu;

“Guilherme için herhangi bir takımla görüşmedik. Ancak özellikle büyük takımlardan teklif gelirse değerlendiririz. Hem oyuncunun önünü açmak, hem de kulüp menfaatleri doğrultusunda hareket ediyoruz.”

Brezilyalı kanat oyuncusu 2018 yılında İtalya’nın Benevento kulübünden kiralık olarak gelirken Yeni Malatyaspor ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın’ın geleceği hakkında konuşan Gevrek, “Sergen Yalçın ile sezon sonunda duruma göre oturup konuşacağız” ifadelerini kullandı.