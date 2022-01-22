Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Canlı Yayın)

Beşiktaş, Süper Lig 23. haftasında Yeni Malatyaspor’a konuk oluyor. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle erken saatte oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının canlı yayın anlatımı ve tüm detayları…
Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor, saat 13.30’da başlayacak maçta evinde Beşiktaş’ı ağırlıyor.
Lig sonuncusu Yeni Malatyaspor’u yenerek yükselişini sürdürmek isteyen Beşiktaş, kazanması halinde üst üste üçüncü galibiyetini elde etmiş olacak. Ligde oynadığı son 11 maçtan 3 puan çıkartamayan Yeni Malatyaspor ise, lige tutunmak için sahaya çıkıyor. Zorlu hava şartlarında oynanacak maç öncesinde Beşiktaş 35 puanla 5. sırada, Yeni Malatyaspor ise, 15 puanla 20. sırada yer alıyor.