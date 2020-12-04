Yeni Malatyaspor, hayatını kaybeden gazetecilerin isimlerini basın tribününe verdi

MALATYA (AA) – Yeni Malatyaspor Kulübü, tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitiren Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği (ASMYD) Genel Başkanı Akif Çelik ile gazeteci Şenol Yalvaç'ın isimlerini Yeni Malatya Stadı'nın basın tribününe verdi.

Yeni Malatya Stadı'nda basın mensuplarına açıklama yapan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, yakın zamanda hayatını kaybeden Akif Çelik ve Şenol Yalvaç'a Allah'tan rahmet diledi.

İki gazetecinin de Malatya basınına büyük emek verdiğini dile getiren Gevrek, "Akif abiyi yakinen tanıyoruz, sevdiğimiz bir abimizdi, iyi bir Malatyasporlu, iyi bir Müslümandı. Allah kendisinden razı olsun. Şenol abimiz de Malatya basınına büyük emek vermiş biri. Malatya çok değerli iki abimizi kaybetti. Acımız taze. Artık burası Akif Çelik ve Şenol Yalvaç Basın Tribünü olacak. Her iki basın emektarımıza Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Şenol Yalvaç'ın amcasının oğlu Bülent Yalvaç ise bugün kendilerini duygulandıran bir organizasyonda bir araya geldiklerini, Yeni Malatyaspor'un kentte sevginin, kardeşliğin, dostluğun mayası olduğunu ifade etti. Kulübün bu düşüncesinin kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran Yalvaç, "Her iki değerli ismin burada hatırlanacak, unutulmayacak olması bizim için çok önemli. Adil Gevrek'e teşekkür ediyoruz, bizleri duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

Akif Çelik'in oğlu Recep Tayyip Çelik ise babasının Malatya futboluna çok faydasının dokunduğunu dile getirerek, "Babamı anmak için böyle bir girişimde bulundukları için başkanımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Akif Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Şenol Yalvaç ise şeker hastalığına bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybetmişti.