Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının ertelenmesine isyan etti!

Süper Lig’in 19. haftasında Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında Pazartesi günü oynanması gereken karşılaşma Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararıyla ertelendi. TFF, “Merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerimizde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle” diyerek bu kararı açıklarken, ev sahibi takımın başkandı Adil Gevrek, kararı tepki gösterdi.

Habertürk Gazetesi’ne konuşan Gevrek, maçın ertelenmesini istemediklerini, Trabzonspor’un şehre gelmek istememesi nedeniyle TFF’nin böyle bir karar aldığını belirtti.

Erteleme talebinin Trabzonspor’dan geldiğini belirten Başkan Gevrek, “Federasyon’dan bizi aradılar ve Trabzonspor’un gelmek istemediğini ilettiler. Bizden de erteleme talebinden bulunmamızı rica ettiler. Ancak biz maçın oynanmasını istedik. Buna rağmen tek taraflı olarak erteleme kararı çıktı. Trabzonspor gelmek istemiyor diye maç mı ertelenir? Bana göre kesinlikle maçı erteleyerek yanlış yaptılar. Bu hiçbir hakka, hukuka, adalete sığmaz. Madem deprem var o halde bütün lig maçlarını bu hafta oynatmasalardı” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un fikstürüne değinen Gevrek, “Trabzonspor daha birkaç gün önce kupada 120 dakika maç oynadı. Ayrıca sakat ve cezalı olan oyuncuları var ki Nwakaeme de bunlardan biri… Yani bunların hepsini düşüneceksin” dedi.

“OYUNCULAR TEDİRGİN OLDU!”

Takımın durumuyla ilgili de konuşan Başkan Gevrek, “Bizim oyuncular maça motive olmuştuk’ dediler ve onlar da tedirgin oldu bu durumdan. Hepsi aradı eğer bir şey yoksa neden ertelendi diye… Yani deprem beklentisi mi var diye düşündüler. Bizim oyuncularımızı da panik içine sokmaya gerek var mıydı? Maç pazartesi sonuçta…” ifadelerini kullandı.

Gevrek sözlerini “Bize doğrudan Trabzonspor’dan bir talep gelmedi ama federasyondan dediler bunu bize… Bununla ilgili bir açıklama yapacağım.” diyerek noktaladı.

TFF’NİN AÇIKLAMASI

Merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerimizde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig’in 19. Haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Malatya ilimizde de can kaybı yaşanması nedeniyle Federasyonumuz tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde Btc Turk Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının da ileri bir tarihte oynatılması kararlaştırılmıştır.

Yeni Malatya Stadyumu’nda saat 20.00’de yapılması gereken müsabakanın oynanacağı tarih daha sonra ilan edilecek.