Yeni Malatyaspor'un olağan mali genel kurul toplantısı 5 Haziran'da yapılacak

MALATYA (AA) – Helenex Yeni Malatyaspor'un, yıllık olağan mali genel kurul toplantısının 5 Haziran'da düzenleneceği bildirildi.
Sarı-siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yıllık olağan mali genel kurul toplantımız 5 Haziran Cumartesi saat 10.00'da Nurettin Soykan Tesisleri altyapı toplantı salonunda yapılacaktır. Kongremiz, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 12 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.