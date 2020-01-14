Yeni Ortadoğu’da Türkiye’nin yeni planı – Halk İçin Halk Adına (13 Ocak 2020)

Halk için halk adına Sedef Kabaş Soruyor'da bu hafta konuklar Orta Doğu Uzmanı Gazeteci-Yazar Hüsnü Mahalli ve Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu'ydu. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online Yeni Ortadoğu’da Türkiye’nin yeni planı – Halk İçin Halk Adına (13 Ocak...