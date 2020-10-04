Yeni program sağlıksız çıktı

Hükümetin açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) ekonomi alanında ciddi eleştirilerle karşı karşıya kalırken, sağlık alanında da sınıfta kaldığı tespiti yapıldı. YEP’teki sağlıkla ilgili hedef ve politikalarını inceleyen Genel Sağlık-İş Sendikası, YEP’te sağlık hizmetlerini önceliğe alan, ulusal sağlık politikalarını önemseyen hiçbir hedef ve projeye rastlanmadığını bildirdi.

BAŞARI SAĞLIKÇILARIN

YEP üzerinde yaptıkları inceleme sonuçlarını SÖZCÜ’ye açıklayan Genel Sağlık-İş Başkanı Zekiye Bacaksız, programda sağlık emekçilerinin göz ardı edilip kasıtlı olarak şehir hastanelerine paye çıkarılmaya çalışıldığını bildirdi. Türkiye’nin salgınla mücadelede başarısının kaynağının sağlığın ticarileşmesinin en büyük örneği olan şehir hastaneleri değil, ayakta kalma mücadelesi veren kamusal sağlık hizmeti ve özveri ile çalışan sağlık emekçileri olduğuna işaret eden Bacaksız, şehir hastanelerinin tam da aksine sorunun kaynağına dönüşmeye başladığını söyledi.

VATANDAŞINA BAK

Başkan Bacaksız, programda yurt dışından hasta ithal etme ve sağlık turizmine yönelik stratejilere büyük yer verilerek kendi vatandaşının sağlığını hiçe sayan bir yaklaşım sergilendiğini belirtti. Bacaksız, “Siyasi iktidar, sağlık turizminden önce kendi vatandaşlarının sağlığını gözetmelidir. Vatandaşların, ihtiyacı olan nitelikli sağlık hizmetine, eşit ve ücretsiz ulaşabilmesi gerekir. Ülkemizin sağlık alanında önceliğinin sağlık turizmi değil, koruyucu sağlık hizmetleri olması gerekir” dedi.

SAĞLIĞIMIZ İÇİN TEHDİT

Programda ‘dönüşümsel tıp’, ‘tamamlayıcı tıp’, ‘teletıp’, ‘geleneksel tıp’ gibi içeriği boş ve göz boyamaya yönelik bölümler yer aldığını da belirten Zekiye Bacaksız, bilimsel gerçekliği kanıtlanmamış, toplum sağlığı için tehdit oluşturabilecek uygulamaların ve sağlık hizmeti olmayan hizmetlerin sağlık hizmeti olarak sisteme konulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

YEP’TE YERLİ AŞI YOK

Genel Sağlık-İş Başkanı Bacaksız, bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortalarının önünün sağlık alanında tam olarak açılmasının hedeflendiği, sağlığın ticarileşmesine yönelik politikaların üretildiğini de belirtirken, koruyucu sağlık hizmetleri yerine tedavi unsurunun ön planda tutulması nedeniyle gereksiz ve yüksek boyutlarda ilaç tüketimin kaçınılmaz hale getirildiğini bildirdi. Bacaksız, YEP’te yerli aşı ve yerli ilaç üretimine yönelik hiçbir ifadenin yer almamasını eleştirdi.