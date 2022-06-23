Yeni stat ihalesi, ‘tanıdık’ isimlere gitti

Ankara’da inşa edilecek 45 bin seyirci kapasiteli yeni stadın ihalesini Yıldızlar İnşaat ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Kart’ın şirketi ASL İnşaat şirketi kazandı.

Fırat FISTIK

Ankara’da inşa edilecek 45 bin seyirci kapasiteli stat için ihale yapıldı ve sözleşme imzalandı. 4 milyar 520 milyon TL bedelindeki ihaleyi Yıldızlar İnşaat ve ASL İnşaat şirketleri ortak olarak kazandı. Sözleşme 13 Haziran’da imzalandı. İnşaatın Mayıs 2024’te tamamlanması planlanıyor.

YİNE DAVET USULÜYLE İHALE

İhale açık değil, davet usulüyle gerçekleşirken yedi şirket teklif verdi. İhaleyi alan şirketler ise Kalyon, Limak, Cengiz gibi inşaat şirketleriyle yaptıkları ortaklıklar, pazarlık usulüyle kapalı kapılar ardından verilen ihalelerle anılıyor.

Yıldızlar İnşaat, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin altyapı tamamlama ihalesini de 21/B usulü sayesinde kazanmış, aldığı ihalelerin değeri 1 milyar 98 milyonu bulmuştu.

ASL İnşaat şirketi ise Cengiz, Kalyon gibi firmalarla işbirliği yaparak birçok ihale kazandı. Örneğin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, Rize Artvin Havalimanı İlave İşler İnşaatı ihalesini davet usulüyle 369 milyon 800 bin TL’ye ASL İnşaat firması aldı. Kalyon ile birlikte Başakşehir stadını da inşa eden şirket, Haliç-Unkapanı Karayolu Tüneli tüp geçit inşaatı, Rize çevreyolu ihalesi, Gaziray ihalesini de yüksek bedellerle kazanmıştı.

Söz konusu şirket, Rize-Artvin Havalimanı üstyapı tesisleri işini de Cengiz İnşaat şirketiyle birlikte 632 milyon 497 bin 233 TL’ye kazanmıştı.

ŞİRKETİN SAHİBİ ESKİ AKP MİLLETVEKİLİ

Şirketin sahibi Abdulkadir Kart, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘a yakınlığıyla biliniyor. Ankara Keçiören’de uzun süre Erdoğan’ın kapı komşusu olan Kart da Erdoğan gibi Rizeli. Aynı zamanda 2002’den 2007 yılına kadar AKP milletvekilliği yaptı.

Kart’ın 2017’de evlenen oğlu Gökhan Kart’ın nikah şahitliğini de Erdoğan ile birlikte dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım yapmıştı. İstanbul’da Mevlanakapı ve Kartal’da TÜRGEV yurtlarını da ASL inşaat yapmıştı.

“BÖLGENİN SPOR MERKEZİ HALİNE GELECEK”

19 Mayıs Stadı’nın bulunduğu araziye Türkiye’nin en modern stadını inşa edeceklerini kaydeden Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül şu açıklamayı yapmıştı:

”Burada yapacağımız komplike tesisler 24 saat yaşanılan alanlar olacak. Şu anda buraya 45-50 bin kapasiteli bir stat projesi düşünüyoruz. Yapılacak stat kompleksinde Ankara’nın en lüks restoranları, alışveriş merkezleri, rekreasyon alanları ve halkın zamanın büyük bir kısmını geçireceği muhteşem tesislerle donatacağız.

Buraya amatör futbol maçlarının yapılması için 4-5 adet son derece modern çim sahalar yapacağız. Ayrıca farklı sporların yapıldığı en azından 7-8 spor salonu inşa edilecek. Ankara sadece kendi gençliğinin değil İç Anadolu Bölgesi’nin de spor merkezi haline gelecek.”

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