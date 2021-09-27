Yeni uygulama başlıyor… Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakında 81 ilde sulh komisyonlarının devreye alınacağını, böylece yargının üstündeki yükün azalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni’nde konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

* Törenin adalet teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mesleki eğitim süreçlerini birincilikle bitiren kadın hakim ve savcılarımızı kutluyorum.

* Şu an ülkemiz genelinde toplam 21 bin 844 hakim ve savcı görev yapıyor. Bu sayı bugünkü törenle 22 bin 859’a yükselmiş olacak.

* Bu vesileyle şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere, vefat eden, şehit düşen yargı mensuplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

“GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR”

* Adalete güvenin zedelendiği toplumda siyasi hamleler de eksik kalmaya mahkumdur.

* Adalet terazisinin doğru tartması kadar adaletin gecikmemesi de önemlidir. Geciken adalet, adalet değildir.

* Birinci yargı paketinde hak ve özgürlükleri koruyan ve güçlendiren bir anlayışla değişiklikler yaptık.

* İkinci yargı paketinde infaz istemimizin iyileştirme ve topluma yeniden kazandırma işlevini güçlendirdik.

* Üçüncü yargı paketinde özel hukuk alanında sadeleştirici uygulamaları yürürlüğe koyduk.

* Dördüncü yargı paketinde idarenin cevap süresinin 60 günden 30 güne indirdik.

* Meclis’imizin iradesine sunacağımız yeni yargı paketlerinde talepleri ve beklentileri karşılamayı esas alacağız.

‘YARGIYA GÜVEN’ VURGUSU

* Yargıya güveni en üst düzeye çıkarmak önümüzdeki dönemin de önceliklerinden olacak.

* Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Bugün 1 hakime düşen dosya sayısı adli yargıda 709, idari yargıda 408’dir. İş yükünde yüzde 38’lik düşüş sağlandı.

* Bir başka yenilik de salonu dolduran gençleri ilgilendiren, hakim savcı yardımcılığıdır. Bu kurumu da yeni adli yılda hizmete sunacağız.

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