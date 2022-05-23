Yeni vali genel sekreteri görevden aldı, yerine Sur kayyumunu getirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, kentin yeni valisi Ali İhsan Su tarafından görevden alındı. Yerine Sur Kaymakamı ve Sur Belediyesi Kayyumu Abdullah Çiftçi atandı.

Özgür CEBE

Kayyumla yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde sular durulmuyor. Vali Münir Karaloğlu’nun valiler kararnamesiyle sürpriz bir şekilde merkeze çekilmesinden sonra yerine atanan Mersin Valisi Ali İhsan Su geçen hafta göreve başladı.

Vali Su’nun ayağının tozuyla gerçekleştirdiği ilk icraatı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan’ı görevden almak oldu. Kardan’dan boşalan koltuğa ise Sur Kaymakamı ve Sur Belediyesi Kayyumu Abdullah Çiftçi getirildi. Yaklaşık iki yıldan beri genel sekreterlik görevini yürüten Kardan’ın görevden alınması şaşkınlık yarattı.

YARDIMCISI ŞANTAJDAN TUTUKLANMIŞTI

Kısa süre önce de Kardan’ın yardımcılığını yürüten Ercan Bircan, husumet yaşadığı Gençlik Spor Daire Başkanı Mehmet Kesen’e belediyedeki işçi aracılığıyla şantajda bulunmuş ve “Elimizde görüntülerin var, istifa etmezsen bunları yayımlayacağız” dediği için tehdit ve şantaj suçlarından tutuklanmıştı.

Şantaj mağduru Mehmet Kesen ise kendisini arayan kişinin hesabına para yatırdığı için yoğun eleştirilere maruz kalmış ve merkeze çekilen Vali Münir Karaloğlu tarafından istifası istenmişti. Kesen de istifa ederek Kocaeli Belediyesi’ndeki görevine geri dönmüştü.

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