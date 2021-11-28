Yeni varyantın ortaya çıktığı Güney Afrika: Seyahat kısıtlamalarını kaldırın

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron nedeniyle diğer ülkelerin Güney Afrika’ya uyguladığı seyahat yasaklarını “derhal ve acilen” geri alınması çağırısında bulundu.

Güney Afrika’da 25 Kasım’da Covid-19’un yeni mutasyonu Omicron’un keşfedilmesinin ardından birçok ülke Güney Afrika’ya yönelik seyahat kısıtlaması kararı aldı.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, televizyonda yaptığı konuşmada, “Ülkemize ve Güney Afrika’daki kardeş ülkelere seyahat yasağı koyan tüm ülkeleri kararlarını derhal ve acilen geri almaya çağırıyoruz” dedi.

Diğer ülkelerin Güney Afrika’ya uyguladığı seyahat yasaklarının bilimle bağdaşmadığını ifade eden Ramaphosa, “Seyahat yasağının yapacağı tek şey, mutasyondan etkilenen ülkelerin ekonomilerine daha fazla zarar vermek, pandemiye yanıt verme ve kontrol altına alma yeteneklerini baltalamak” dedi.

Uygulanan kısıtlamaların haksızlık olduğunu ifade eden Ramaphosa, “Ülkemize ve Güney Afrika’daki kardeş ülkelerimize karşı haksız bir şekilde ayrımcılık yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

Omicron’un keşfinden sonra aralarında ABD, Fransa, Türkiye ve Katar’ında aralarında bulunduğu birçok ülke Güney Afrika ile birçok Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması uygulama kararı aldı.

“DAHA BULAŞICI OLDUĞUNU GÖSTEREN BİR VERİ YOK”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Omicron’un virüsün diğer mutasyonlarından daha bulaşıcı olduğunu gösteren bir veri olmadığını aktarılmış, Omicron’un diğer mutasyonlara kıyasla daha şiddetli hastalığa, farklı semptomlara veya daha hızlı yayıldığına dair bir kanıt olmadığı ifade edilmişti. DSÖ, ülkeleri sınırlarını kapatmak için acele etmemeye çağırmıştı.

DSÖ, seyahat kısıtlamalarının Covid-19’un yayılmasını azaltmada rol oynayabileceğini fakat “hayatlar ve geçim kaynakları üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu” belirtmiş, Omicron mutasyonuna ilişkin araştırmaların devam ettiğini aktarmıştı.

DSÖ, ülkelere “gereksiz yere müdahaleci olmamaları ve bilimsel temelli bir yaklaşım benimsemeleri” konusunda tavsiyede bulunmuştu.

Öte yandan Omicron mutasyonu şu ana kadar, Hollanda, Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka ve Avusturalya’da tespit edildi.

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