Yeni yıl kutlamalarında havai fişek dehşeti! Suratına patladı

Yazan:
Alaturka Online
-

Tayland’ın Pattaya şehrinde nişanlısıyla beraber yeni yılı karşılamak için dışarı çıkan İngiliz vatandaşı Gary McLaren, bir gece kulübünde eğleniyordu.

McLaren’in ölümüne yol açan hava fişeklerden biri.

Çift gece yarısına sayılı dakikalar kala caddeye çıkarken, McLaren tüp havai fişeklerle eğlenceye renk katmak istedi. 50 yaşındaki adam kutuyu açarak yakmaya çalışırken, havai fişekler suratına patladı.

McLaren ve Jasmine.

McLaren bir anda yere yığılınca, nişanlısı Jasmine çevredekilerden yardım istedi. Sağlık ekipleri McLaren’e olay yerinde müdahale etse de, talihsiz adamı kurtarmayı başaramadı.

Jasmine, McLaren’in cansız bedeninin yanından güçlükle götürülürken, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta, “Bu bizim son fotoğrafımız. Sonsuza kadar kalbimde olacaksın. Huzur içinde uyu Gary” ifadelerini kullandı.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?