Yeni yılda da zam yağacak

Yılbaşından itibaren pasaport defteri 180 liradan 225 liraya, kimlik kartı 30 liradan 37.5 liraya çıkacak. Emlak vergisi yüzde 18.1 zamlı ödenecek.

Erdoğan SÜZER

Yılbaşından itibaren cep telefonundan motorlu taşıtlara, emlak vergisinden çöp vergisine kadar tüm vergi ve harçlar yüzde 18.1 ile yüzde 36.2 oranında zamlanacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisinde yüzde 36.2’den yüzde 25’e çektiği artış oranını vatandaşın diğer vergilerine uygulamadı.

EMLAK VERGİSİ’NE YÜZDE 18.1 ZAM

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğlerle pasaport harçları, ehliyet bedelleri, evlilik cüzdanları yüzde 36.2 oranında artırıldı. Her yıl yeniden değerleme oranının yarısına kadar uygulanan Emlak Vergisi’nde indirime gidilmediği için evi olanlar yüzde 18.1 zamlı Emlak Vergisi ödeyecek. Düzenlemeyle fiyatı 6 milyon 173 bin lirayı aşan tüm konut sahipleri binde 3 oranında Değerli Konut Vergisi ödeyecekler. Konutlara ait atık su bedeli diye de ifade edilen çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde yüzde 36 zamla 50 kuruştan 68 kuruşa, diğer belediyelerde yüzde 31.6 zamlanarak 38 kuruştan 50 kuruşa yükseltildi. Çevre temizlik vergisi su faturalarına yansıtıldığı için su faturaları kabaracak.

MTV yüzde 25 zamlı ödenecek

Motorlu Taşıtlar Vergisindeki (MTV) maktu tutarlar da yüzde 25 oranında artırıldı. Buna göre örneğin taşıt değeri 56 bin 500 ila 99 bin lira arasında olan otomobillerden alınan 216 lira ila 2 bin 197 liralık MTV, taşıt değeri 70 bin 600 lira ila 123 bin 700 lira arasında değişen otomobillerden 270 ila 2 bin 746 lira arasında zamlı alınacak. Ancak 1600 cc’ye kadar olan bu araç grubunda 123 bin liranın altında araç kalmadığı için vergiler en üst sınırdan yani 322 lira ila 2 bin 746 lira arasında oluşacak. Aynı şekilde taksici, otobüsçü, kamyoncu, minibüsçü esnafın ödeyeceği taşıt vergileri de yüzde 25 zamlanacak.

Beyan için 132 TL

Beyannamelere ödenen tutarlara da yüzde 36.2 zam yapıldı. Gelirlerini beyanname ile devlete bildirmek zorunda olan ücret, serbest meslek ya da kira kazancı elde edenler beyanname parası olarak 89 lira yerine 132 lira 30 kuruş ödeyecekler.

Pasaport, kimlik kartı zamlandı

Yılbaşından itibaren pasaport defteri 180 liradan 225 liraya, kimlik kartı 30 liradan 37.5 liraya çıkacak. Kimliğini kaybeden yenisini çıkarmak için 60 lira yerine 75 lira ödeyecek.

Yeni evlenenler aile cüzdanı çıkarmak için 160 lira yerine 200 lira, yeni ehliyet alanlar da sürücü belgesi için devlete 225 lira yerine 280 lira harç parası yatıracak. 6 aylık en kısa süreli pasaport harcı 227.2 liradan 309.4 liraya, 3 yıldan uzun süreli pasaport harçları da bin 85.4 liradan bin 478.3 liraya çıktı.

Değerli konutu olana binde 3 vergi

Konutunun değeri 6 bin 173 lirayı aşanlar 2022 yılında Değerli Konut Vergisi ödemek zorunda kalacak. Buna göre konutunun değeri 6.173.000 TL ile 9.260.000 TL arasında olanlar 6.173.000 TL’yi aşan kısmı için binde 3 vergi ödeyecek. Konutunun değeri 12.347.000 TL’yi aşanlar kademeli olarak binde 6, bu tutarı aşanlar da yine kademeli olarak binde 10 (yüzde 1) değerli konut vergisi ödeyecekler.

Geliri 32 bin TL’yi aşana zamlı vergi

Yeni düzenlemeyle Gelir Vergisi dilimleri de yüzde 30 ila yüzde 35 artırıldı. Yüzde 15’e denk gelen Gelir Vergisi’nin ilk dilimindeki yıllık gelir tutarı 24 bin liradan 32 bin liraya çıkarıldı. Yıllık geliri 32 bin lirayı aşan tüm gelir vergisi mükellefleri yüzde 15 yerine yüzde 20 vergi ödeyecekler. En düşük memur temmuz ayından itibaren yüzde 20’lik vergi dilimine yakalanacak.