Yeni yılda rekor zamlar! CHP’li Ahmet Akın’dan iktidara çok sert tepki!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; yeni yıla girerken elektrik, doğalgaz ve akaryakıta yapılan zamlar ile ilgili “AK Parti iktidarı; konu zam yapmak olduğunda ‘yerinde duramayarak kıpır kıpır’ olmaktadır. 2021 yılında enerji faturalarında zam üzerine zam yapan iktidar, 2022’de de vatandaşlarımıza yine zammı reva görmeye devam etmiştir” diyerek tepki gösterdi

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