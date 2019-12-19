Yeni yılda siber korsanların hedefi olmayın

Türkiye’de son yıllarda giderek artan online alışverişler, yeni dolandırıcılık türlerini de beraberinde getirdi. Günümüzde çoğu kişi, mağazaları gezmek yerine internet üzerinden alışveriş yapmaya başladı.

Online satış yapan siteler, çoğu zaman mağaza fiyatından daha uygun fiyatlar ya da ücretsiz kargo avantajları ile vatandaşların da öncelikli tercihi haline geldi.

Yılbaşına sayılı günler kala indirimleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar dikkatsiz davranarak siber dolandırıcıların kurbanı oluyor. Yapılan araştırmalara göre, siber saldırıların en çok yılın aralık ayında arttığı belirtiliyor.

“DOLANDIRICILAR FIRSAT KOLLUYOR”

Konu ile ilgili ulaştığımız Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Vatandaşların abartılı kampanyalardan uzak durmaları gerektiğini söyleyen Altun, site adlarında ufak değişiklikler ile vatandaşların sahte sitelere yönlendirildiklerini kaydetti.

Altun, siber dolandırıcıların fırsat kolladıklarını belirterek, “Vatandaşlar, bilmediği yerlerden alışveriş yapmamalı. Online alışveriş esnasında herkese açık ağları kullanmamalılar ve bu ağlara kesinlikle kredi kartı bilgilerini girmemeliler. Çok faktörlü doğrulama yöntemlerini kullanmak da çok önemli. Vatandaşlar, mail ya da sms ile onay isteyen sitelerden alışveriş yapsınlar” ifadelerini kullandı.

“KABUSA DÖNMESİN”

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan da konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Uygun fiyatlı hediye arayışının kullanıcıları güvensiz sitelere yönlendirdiğini belirten Demircan, “Kredi kartı ve hesap bilgilerini ele geçirmek için özel günleri fırsat bilen siber saldırganlardan korunmak ve yılbaşı alışverişinin kabusa dönmemesi için çok dikkatli olmak gerekiyor. Vatandaşlar, inanılması güç tekliflere kanmamalı. Kimse 4 bin liralık televizyonu 400 liraya satmaz. Ödeme yöntemi olarak kapıda kredi kartı ile ödeme yöntemi tercih edilmeli bu yoksa da sanal kart kullanılmalı” diye konuştu.

“HİÇBİR SİTE ANNE KIZLIK SOYADI BİLGİSİ İSTEMEZ”

Alışveriş esnasında anne kızlık soyadı gibi bilgilerin sorulmadığını ve bu tarz özel bilgiler istendiğinde alışverişin sonlandırılması gerektiğini kaydeden Demircan, “Sosyal medya üzerinden ya da e posta ile gelen her indirim linkine tıklamayın. Kötü niyetli kişiler tarafından gönderilen linkleri açarsanız kişisel verilerinizi ele geçirebilirler. Lisanslı, güncel işletim sistemi ve antivirüs programları bu tarz saldırılara karşı koruyacaktır. Alışverişlerin mobil uygulamalar üzerinden yapılması da sahte sitelere karşı bir önlem sağlar” dedi.

İLGİLİ HABER 6 maddede Kara Cuma rehberi İLGİLİ HABER ‘Kara Cuma’da internetten satılan ürün sayısı 2 milyon 265 bin’