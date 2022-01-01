Yeni yılın ilk verileri açıklandı! İşte coronada bugünkü vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 1 Ocak 2022 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 145 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Maske. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız” dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 1 Ocak verilerine göre, 369 bin 27 test yapıldı.

Son 24 saatte, 36 bin 731 yeni vaka tespit edildi. 23 bin 325 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 145 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Maske. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA’DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 31 Aralık verilerine göre, dün 372 bin 516 test yapılmıştı. Dün, 40 bin 786 vaka tespit edilirken, 163 kişi hayatını kaybetmiş ve 23 bin 968 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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