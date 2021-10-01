Yeni zamlar sonrası Faik Öztrak Erdoğan’ı topa tuttu! ‘Beceriksiz Erdoğan..’





CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin TBMM’de yaptığı MYK toplantısının ardından CHP Genel Merkezi’nde kameraların karşısına geçti. Konuşmasına Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk’e rahmet, ailesine ve Saadet Partisi’ne başsağlığı dileyerek başlayan Öztrak, gündemi de değerlendirdi. Öztrak konuşmasında özetle şunlara yer verdi: ENERJİ ZAMLARI: Yoksulun yorganı kış gelmeden yırtıldı. Önümüzdeki kışı kara kışa çevirecek zamlar, sağanak olup yağmaya başladı. Bu hafta, benzinin vergisiz fiyatına 29 kuruş, LPG’ye 71 kuruş zam yapıldı. Benzin zammı eşel mobil kullanılarak şimdilik pompaya yansıtılmadı. Ama fahiş LPG zammı yansıtıldı. Dün yine sanayide ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza, yüzde 15’lik zam geldi. Bu üst üste ikinci zam. Dün akşam EPDK elektriğe zam olmadığını açıkladı ama 1 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanması gereken dördüncü çeyrekle ilgili elektrik tarifesi ortada yok. EPDK kararları Kurum’un internet sitesinde yayımlanıyordu o da yayımlanmadı. Anlaşılan kış gelirken elektrik zamlarının da eli kulağında ama yapılacak zammın boyutu konusunda anlaşamıyorlar. Akaryakıtta eşel mobil sistemi sonuna kadar kullanıldı. Vergiler dibe vurdu. Böylece enflasyon rakamları, 2,5 puan daha düşük gösterildi. Bunu ben demiyorum, Hazine ve Maliye Bakanlığı diyor. Milletimize geçmiş olsun. Memur maaşları, emekli aylıkları, bu makyajlı enflasyon rakamlarına göre belirlendi. Enflasyona yapılan ağır makyajın bütçeye de maliyeti var. Bu maliyet ise 46 milyar lira. Ne yapılırsa yapılsın artık mızrak çuvala sığmıyor. Eşel mobil sistemi dibe vurdu. Önümüzdeki günlerde akaryakıta, çok daha büyük zamlar kapıda. Ancak enflasyon yeterince düşürülemedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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