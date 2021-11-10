Yeni Zelanda Başbakanı kızı için canlı yayını bitirdi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in canlı yayınına 3 yaşındaki Neve damga vurdu. Canlı yayını kesen küçük kız ısrarları üzerine annesinin yayını kapatmasını sağladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in önceki gece Facebook’ta yaptığı canlı yayın sırasında ilginç bir olay yaşandı. Ardern, corona virüsü önlemleri hakkında konuştuğu yayının üçüncü dakikasında ‘Anneeeee’ diye bir ses duyuldu.

Başbakan’ın 3 yaşındaki kızı Neve’nin kendisine seslendiğini söyleyen Ardern, kızına yatması için iyi geceler diledi, “Sen yat, ben birazdan yanına geleceğim” dedi. İzleyicilerden özür dileyip annesi evde olduğu için teşekkür eden Ardern’in konuşması kısa süre sonra yeniden kesildi. Birkaç dakika sonra bu kez “Yanıma gelmen niye bu kadar uzun sürdü?” diye bir ses duyuldu.

Yeni Zelanda Başbakanı izleyicilerden özür dilerken, yayını yeniden yapacağını belirterek sonlandırdı. O anlar ise sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.

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