Yeni Zelanda sigara içme alışkanlığını ortadan kaldırıyor

Yeni Zelanda, 2025 yılına kadar yeni nesillerde sigara içme alışkanlığını ortadan kaldıracak uygulamalar getirmeye devam ediyor. Ülke, gelecek nesil için sigarayı yasaklayacağını, böylece bugün 14 yaş ve altı olanların hiçbir zaman yasal olarak tütün satın alamayacaklarını duyurdu.

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Yeni Zelenda’da sigarasız yaşam için çalışmalar devam ediyor. Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr Ayesha Verrall perşembe günü yaptığı açıklamada, yeni yasanın her yıl sigarasız bir Yeni Zelandalı nesil yaratmak için önemli olduğunu belirtti ve “Bugün halkımızın sağlığı için tarihi bir gün” dedi.

Hükümet, önümüzdeki dört yıl içinde ülkeyi tamamen sigaradan arındırma hedefine ulaşmak için sigarayı ekonomik ve erişilemez hale getirmenin yanında yaş sınırını da duyurdu.

Sigara içme alışkanlığını azaltmak için alınan diğer önlemler arasında; tütün ürünlerindeki yasal nikotin miktarının çok düşük seviyelere indirilmesi, sigaraların yasal olarak satılabileceği dükkanların kapatılması yer alıyor. Yeni yasalar elektronik sigara satışlarını kısıtlamayacak.

“SİGARAYA BAŞLAMALARINI İSTEMİYORUZ”

Yapılan açıklamada; “Gençlerin sigaraya asla başlamamasını sağlamak istiyoruz, bu nedenle yeni gençlik gruplarına tütün ürünleri satmayı veya tedarik etmeyi suç haline getireceğiz. Yasa yürürlüğe girdiğinde 14 yaşında olan kişiler asla yasal olarak tütün satın alamayacaklar” dedi.

Yeni Zelanda’nın günlük sigara içme oranları zamanla düşüyor. On yıl önce yüzde 18 olan oran 2018’de yüzde 11,6’ya düştü.

Yeni yaptırımlar halk sağlığı uzmanları tarafından da memnuniyetle karşılandı. Auckland Üniversitesi Bağımlılık Araştırmaları Merkezi Direktörü Dr Natalie Walker, “Yeni Zelanda bir kez daha dünyaya öncülük ediyor. Dumansız 2025 planıyla gerçekten bir oyun değiştirici” dedi. Halk sağlığı profesörü Chris Bullen ise sigaradaki nikotinin azaltılmasının dünyada bir ilk olduğunu belirterek “sağlık açısından tüm dileklerim gerçekleşti” dedi.

ELEKTRONİK SİGARA KULLANIMINDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Sigara içmenin yerini şimdiden genç Yeni Zelandalılar arasında büyük ölçüde elektronik sigaralar aldı. Ayrıca sigaraya başlamamış birçok genci de kendine çekiyor. Bu yıl 19.000 lise öğrencisiyle yapılan ankete göre, yaklaşık katılımcıların yüzde 20’si her gün veya günde birkaç kez elektronik sigara kullanıyor.

Hükümetin sigarasız yaşam planı bazı partilerden de eleştiri aldı. Ürünlerdeki nikotinin azaltılmasının en çok düşük gelirli insanları vuracağını, bu kişilerin aynı doza erişmek için daha fazla sigara satın alması ve daha fazla sigara içmesi gerekeceğini savunuldu.

YASAKLAR KAÇAKÇILIĞI DA ARTIRDI

Tütün için karaborsayla ilgili endişeler de dile getirildi. Hükümet, ilk tekliflerde bu riski kabul etti: “Kanıtlar, Yeni Zelanda’ya kaçak olarak sokulan tütün ürünlerinin miktarının son yıllarda önemli ölçüde arttığını ve organize suç gruplarının büyük ölçekli kaçakçılığa karıştığını gösteriyor.”

Yeni Zelanda’da dumansız bir nesil için ilk planlar, halkın katılımından sonra tamamlandı. Verrall, yasanın 2022’de yürürlüğe gireceğini ve 2023’te de yaş sınırlarının geleceğini söyledi.

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