Yeni Zelanda’da saldırı paniği: IŞİD sempatizanı AVM’de dehşet saçtı

Yeni Zelanda’da terör saldırısı paniği yaşandı. IŞİD sempatizani bir saldırgan, bir alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı düzenledi. 6 kişinin yaralandığı olay sonrası saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.

Sozcu.com.tr

Yeni Zelanda’nın Auckland kentindeki bir alışveriş merkezinde en az altı kişiyi bıçakla yaralayan radikal saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

“Radikal bir kişi, masum Yeni Zelandalılara karşı terör saldırısı gerçekleştirdi” diyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, terör örgütü IŞİD sempatizanı olduğunu belirttiği saldırganın saldırıyı gerçekleştirdikten sonraki 60 saniye içinde öldürüldüğünü belirtti.

10 YILDIR ÜLKEDE, SRİ LANKA VATANDAŞI

Başbakan açıklamasının devamında failin on yıldır Yeni Zelanda’da yaşayan ve yaklaşık beş yıldır polis tarafından şüpheli olarak izlenen bir Sri Lanka vatandaşı olduğunu ifade etti.

St John ambulans görevlilerine göre, saldırıda yaralanan altı kişiden üçünün durumu kritik.