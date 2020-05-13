Yeni Zelanda'da son iki günde yeni Kovid-19 vakası görülmedi

ANKARA (AA) – Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda'da son iki günde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmedi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ashley Bloomfield, ülkede son 24 saatte yeni vaka görülmediğini bildirdi. Böylece üst üste ikinci günde yeni vaka kaydedilmedi.

Kovid-19 salgınını aldığı erken ve sıkı tedbirlerle kontrol altına almayı başaran Yeni Zelanda'da ilk vakanın görüldüğü 28 Şubat'tan bu yana ilk kez 4 Mayıs'ta yeni vakaya rastlanmamıştı. Ardından 5 Mayıs'ta da yeni vaka görülmemiş, 6 Mayıs'ta 2, 7 Mayıs'ta 1, 8 Mayıs'ta 1, 9 Mayıs'ta 2, 10 Mayıs 2 ve 11 Mayıs'ta 3 yeni vaka kayda geçirilmişti.

– Karantina tedbirlerinin kaldırılması ve yeni bütçe

Ülkede bu gece yarısından itibaren, sosyal mesafe kuralları sürdürülmekle birlikte bazı karantina tedbirleri kaldırılacak. Bu kapsamda iş yerleri, alışveriş merkezleri, perakende satış mağazaları ve restoranlar yeniden kapılarını açacak.

Başbakan Jackinda Ardern liderliğindeki İşçi Partisi hükümet, yeni mali yıl bütçesini de parlamentoya sunacak.

Yeni Zelanda, Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 salgınının başından itibaren "erken uygula, sıkı uygula" sloganıyla yürüttüğü tecrit ve sosyal mesafe tedbirleriyle kaydettiği başarıyla dikkati çekmişti.

Ülke, 19 Mart'ta tüm sınırlarını kapatarak kendi vatandaşları hariç tüm girişleri durdurmuş, 23 Mart'ta uygulamaya başlanın "3. seviye" karantina tedbirleri kapsamında zorunlu ihtiyaçları karşılamayan tüm işletmeler kapatılmış, yurt içi serbest dolaşım kısıtlanmış ve tüm toplu etkinlikler yasaklanmıştı.

Virüsün toplum içinde yayılmasını önlemek üzere 5 Mart'ta "4. seviye" karantina tedbirleri uygulanmaya başlanmış, vatandaşların birlikte yaşadıkları kişiler haricindekilerle sosyal temasta bulunmaları yasaklanmıştı.

4,8 milyon nüfuslu ada ülkesinde bugüne dek 1497 vaka görülürken, 21 kişi hayatını kaybetti, 1402 kişi de iyileşti. Halen 74 kişinin tedavisi sürüyor.